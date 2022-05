Carlo Calenda a Cuneo per presentare il novo libro "La libertà che non libera"

Domenica 29 maggio Carlo Calenda sarà a Cuneo per presentare il suo nuovo libro "La libertà che non libera".

La presentazione del libro avverrà alle ore 18:30 in Sala San Giovanni di Cuneo, in Via Roma 4.

“LA LIBERTÀ CHE NON LIBERA” è il nuovo libro scritto da Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione ed eurodeputato.

All’interno della sua opera Calenda analizza i cambiamenti che hanno caratterizzato la società a partire dagli anni Ottanta fino ad arrivare ad analizzare come il Covid-19 e la guerra in Ucraina ci obbligano a un repentino cambiamento di prospettiva mutando la società in cui viviamo. Il nuovo libro del leader di Azione rappresenta un vero e proprio manifesto programmatico e culturale.

Sarà possibile riservare il proprio posto al seguente link https://www.eventbrite.it/e/344648622307 oppure scrivendo un’e-mail a calenda.cuneo@gmail.com.