Cuneo, per l'inaugurazione del Parco Parri s'inaugura la mostra "Meccaniche dell'esistenza"

Sabato 28 maggio 2022 verrà inaugurata la mostra Meccaniche dell’esistenza degli artisti Carlo D’Oria, Gabriele Garbolino Rù, Elio Garis a cura di Roberto Mastroianni

L’apertura della mostra, che accompagna l’inaugurazione del parco Parri all’interno del quale si prolunga con alcune opere monumentali, avverrà in due momenti: alle ore 17.30 presso Palazzo F5 in via Dante Livio Bianco 12 – Cuneo e successivamente alle ore 19.00 presso il Parco stesso al momento ufficiale del taglio del nastro.

Si tratta della decima mostra della rassegna provinciale grandArte 2022 – HELP - humanity, ecology, liberty, politics e sarà visitabile fino al 25.09.2022 venerdì, sabato e domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00 o su appuntamento scrivendo a info@grandarte.it