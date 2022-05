La vita e il capolavoro di F.S. Fitzgerald in scena al Teatro Civico di Busca

Sabato 28 maggio ore 21 al Teatro Civico di Busca in prima assoluta andrà in scena lo spettacolo “UNA MESSA IN SCENA DI GATSBY. Il grande Gatsby ovvero l’arte del fallimento", una produzione dell’associazione culturale Le Cercle Rouge, ultimo appuntamento della rassegna “Il Teatro fa il suo giro – E le risalite”, la stagione condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero organizzata da Santibriganti Teatro.

Il regista Costantino Sarnelli dirige gli attori Luca Armando, Mariella Caporaso, Elisa Dani, Mario Giraudo, Nicola Manuppelli e Corrado Vallerotti, in un (avan)spettacolo di varietà su F.S.Fitzgerald, scritto da Nicola Manuppelli.

Considerato da T.S. Elliot il “più grande passo avanti nella letteratura americana dai tempi di Henry James” Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald contiene tutte le matrici passate e future dell’arte del raccontare storie negli Stati Uniti.

È uno scritto di formazione e di riti di passaggio e al tempo stesso un romance, una storia d’amore, sull’amicizia e sul tradimento. Una messa in scena del sogno americano, della sua promessa, del successo ed infine del fallimento descritto da un autore che provò sia l’uno che l’altro.

La compagnia Le Cercle Rouge porterà al Teatro Civico di Busca i racconti della vita di F.S. Fitzgerlad e la nascita del suo libro più celebre.

Per assistere agli spettacoli è consigliabile la prenotazione, chiamando la segreteria di Santibriganti allo 011 645740 o la Biblioteca Civica di Busca 0171 948621