Raduno Nazionale Bersaglieri Cuneo: tutti gli eventi di domani, 21 maggio

Proseguiranno sino a domenica 22 maggio gli appuntamenti collegati al 69° Raduno Nazionale Bersaglieri, che per la prima volta sfileranno a passo di corsa per le vie della città che ha dato i natali e ha ospitato il 1° Reggimento Bersaglieri.



L'evento richiamerà decine di migliaia di persone tra bersaglieri, familiari, turisti e personale di supporto alla manifestazione. Sono 69 le fanfare ufficiali dei bersaglieri in Italia e di queste ben 55 saranno ospitate nelle città delle province di Cuneo, Torino e Asti. In Piazza Virginio sarà invece allestito Il “Villaggio del Bersagliere”, che proporrà stand di prodotti locali e articoli bersagliereschi.



Domani (sabato 21 maggio), a partire dalle ore 9, in Piazza Galimberti si potrà ritirare l’annullo postale del francobollo del raduno, mentre alle 10, ci sarà la Santa Messa presso il Duomo (via Roma) presieduta dal vescovo Mons. Piero Delbosco.



Alle 15 è previsto l’arrivo delle staffette cremisi allo stadio “Fratelli Paschiero” (corso Monviso) e dalle 16 si terrà il Saggio ginnico con dimostrazioni di addestramento e tecniche di combattimento e il passaggio di tre aerei leggeri che segneranno il cielo con il tricolore. Per i più piccoli sarà posizionato un percorso simile a quello dell’addestramento dei bersaglieri.



Alle ore 21, presso l’ex Foro Boario, andrà in scena il Gran Galà di Fanfare dal titolo “La storia siamo noi”, musicato dalla Fanfara di Asti e da altre quattro fanfare che giungeranno da Piazza Galimberti.