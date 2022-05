Elezioni Racconigi – Presentato la lista a sostegno di Patrizia Gorgo: “Un gruppo di persone che si sono scelte” [FOTO E VIDEO]

Margherita Abrate, Andrea Bellino, Andrea Beltrando detto Adriano, Luca Bersano, Francesca Candelo, Emma Comino, Giuseppe Danese, Lorenzo Fusero, Ines Ghigo, Enrico Inverso, Andrea Maero, Filomena Marangi detta Filena, Mirco Pallena, Flavia Pignata, Silvano Sannazzaro e Federico Soldati.

Sono questi i 16 nomi che compongono la squadra a sostegno della candidata a sindaco di Racconigi, Patrizia Gorgo. Un gruppo composto da un folto numero di giovani, ma anche da elementi che la macchina amministrativa racconigese la conoscono bene.

Sono stati proprio i giovani a rompere il ghiaccio nella serata di presentazione della lista, che si è tenuta ieri (giovedì 19 maggio) presso la Soms, casa del Progetto Cantoregi. Ciascuno dei candidati ha esposto il proprio punto di vista su un particolare aspetto del programma, che intende “cambiare il volto alla città”.

“Siamo un gruppo di persone che si sono scelte – ha detto all’inizio della serata la candidata Patrizia Gorgo – niente è stato fatto a tavolino. Abbiamo fatto un percorso comune, nato ormai anni fa. Abbiamo condiviso progetti e idee attraverso la partecipazione e i tavoli tematici. Questa sera presentiamo il frutto di questi mesi di lavoro.”

Alla presentazione è intervenuto anche il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, che ha riservato qualche stoccata all’attuale maggioranza racconigese. Presente anche il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni.

Tantissimi i temi toccati. Dalle politiche giovanili allo sport, passando per agricoltura, commercio e lavoro, poltiche sociali e viabilità, con la descrizione delle opere strategiche da realizzare. Tra le tante, il progetto del sottopasso in via Caramagna.

“Ci hanno detto che siamo la squadra dei no – ha affermato la candidata a sindaca – La verità è che tutte le nostre proposte sono state bocciate.”

Nella video intervista la candidata ha parlato del suo impegno elettorale e della Racconigi dei suoi sogni.