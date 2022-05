I prossimi appuntamenti elettorali di Oreste Laurenti, candidato sindaco a Bagnolo Piemonte

Il candidato Sindaco Oreste LAURENTI si presenta alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno a Bagnolo Piemonte, appoggiato dal gruppo Progetto e Realtà

Mercoledì 25/05 presso la Sala Conferenze della Porta di Valle Infernotto in Via Roma 2 si terrà un incontro dal titolo “BAGNOLO: prospettive di sviluppo per un territorio di cerniera tra due province. Confronto tra amministratori”.

Saranno presenti: Federico Borgna (sindaco di Cuneo e presidente della provincia), Mauro Calderoni (sindaco di Saluzzo), Luca Salvai (sindaco di Pinerolo), il candidato sindaco di Bagnolo Oreste Laurenti. Modera l'incontro Fabio Bruno Franco, Sindaco di Bagnolo Piemonte.



Proseguono poi numerosi gli incontri con la popolazione volti a presentare la lista, il programma e ascoltare la voce del territorio.

GIOVEDI’ 26/05 LA VOCE DEL TERRITORIO: incontro e dialogo con la popolazione di Villaretto ed Olmetto ore 21 presso il Bar Oro Grigio

LUNEDI’ 30/05 LA VOCE DEL TERRITORIO: incontro e dialogo con la popolazione di Villar e Montoso ore 21 presso il Bar Silver Pin

MARTEDI’ 31/05 PRESENTAZIONE LISTA E CANDIDATI ore 21 presso la Sala Conferenze della Porta di Valle Infernotto in Via Roma 2

MARTEDI’ 07/06 LA VOCE DEL TERRITORIO: incontro e dialogo con la popolazione del concentrico e delle frazioni diSant'Anna, San Bernardo, San GratoeSan Maurizio ore 21 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Dino Fenoglio

GIOVEDI’ 09/06 APERITIVO PER LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE con i prodotti del territorio presso la Porta di Valle Infernotto in Via Roma 2 dalle ore 20.00