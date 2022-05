Luciana Toselli: "Favorevole alla delega per la pace nella nuova giunta cuneese"

L’appello della comunità Papa Giovanni XXIII rivolto ai candidati Sindaci mi trova completamente favorevole. Avevo appreso con interesse la proposta nata nella città di Parma, sottoscritta da 40 associazioni impegnate nel sociale, di costruire un organo istituzionale per la pace.



Lo scopo, pienamente condiviso, è "che l’Ente Locale si assuma la responsabilità e l’impegno di svolgere tutti gli atti concreti che nell’appello sono indicati: dalla promozione dello studio della non violenza nelle scuole, alla organizzazione stabile di eventi di Pace, alla adesione ad una economia di pace attraverso il monitoraggio delle attività economiche e finanziarie che nel territorio si occupino di produzione diretta e indiretta di materiale bellico con la richiesta di conversione alla partecipazione attiva e alle campagne per l’eliminazione delle armi nucleari e il disarmo". Sono convinta, come recita l’appello, che"quanti più sottoscriveranno questa richiesta più velocemente si riuscirà a far si che la pace possa diventare programma di governo".



La pace è un diritto di ogni popolo, ma purtroppo, come dice Papa Francesco, le guerre nel mondo non sono mai cessate. L’amara considerazione è che questo appello ci vede più sensibili perché abbiamo la guerra alle porte di casa. A parte la triste considerazione, questo è un motivo in più per non dividerci su un tema che non ci può più lasciare scettici o peggio indifferenti. Sono pertanto più che favorevole alla istituzione di una delega per la pace nell’ambito della giunta di prossimo insediamento.



La delega dovrà pertanto prevedere un controllo responsabile su tutta l’attività dell’amministrazione perché il primo passo verso la Pace sarà fatto da una chiara volontà di lavorare per ridurre le disuguaglianze e di creare dei progetti rivolti alle persone fragili che vivono ai margini della città. Penso che solo ridando dignità a chi fatica a vivere, in ogni campo, si può iniziare a lavorare per la pace.



Ringrazio pertanto la comunità di Papa Giovanni XXIII che ha promosso l’appello e che in questi anni si è adoperata egregiamente nell’affrontare i problemi legati al disagio sociale.