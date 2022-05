"Vi chiediamo fiducia promettendo onestà, trasparenza, legalità": Roberta Robbione ha presentato programma e lista di "Uniti per Borgo" [FOTO]

“Ognuno deve fare la sua parte. Sento come un onore il fatto di essere la prima candidata donna a Borgo San Dalmazzo. Essere donna a guidare la città è un valore aggiunto: noi donne siamo concrete, cerchiamo di mediare e ci mettiamo sia il cuore che la testa”.

Ha esordito così Roberta Robbione alla presentazione di lista e programma ieri sera, giovedì 19 maggio, nel salone consiliare in piazza Liberazione. Vestita di blu e bianco, i colori dello stendardo della città di Borgo San Dalmazzo, era attorniata dai sedici componenti di “Uniti per Borgo”: “Un gruppo eterogeneo che ha come unico scopo quello di fare il bene di Borgo con onestà, legalità e trasparenza”.

Per prima cosa ha presentato il logo: “Un logo che mette al centro le persone. Si intravede il profilo di quattro persone che possono essere ognuno di noi. Vogliamo ricostruire forte il senso di essere cittadini e orgogliosamente borgarini. Il bello dell'essere persone è che siamo tutti diversi. Poi c'è il colore verde per mettere l'accento sull'ambiente. E infine la collina di Monserrato che è il luogo del cuore per molti borgarini”.

Roberta Robbione, 51 anni, dipendente del Consorzio socio assistenziale del Cuneese, si era dimessa dalla carica di vicesindaco e assessore a gennaio di quest'anno: “Mi ero dimessa e non volevo più saperne ma tanti mi hanno chiesto di tornare. Siamo partiti con una marcia diversa. Noi da febbraio abbiamo incontrato associazioni e persone e costruito un programma partecipato basato sull'ascolto. Parliamo di un programma di 16 pagine, forse un po' lungo ma tocca la città a 360 gradi. Vogliamo dare una ventata di aria nuova. È un programma scritto a tantissime mani, le mani dei cittadini”.



Ogni componente della lista ha raccontato un pezzo del programma.

La prima è stata Katia Manassero, 43 anni, imprenditrice artigiana, mamma, presidente di zona Confartigianato Imprese Cuneo: “Sono orgogliosa di sostenere una donna sindaco che se lo merita, ho conosciuto Roberta per iniziative contro la violenza donne”. A lei è toccato parlare di decoro urbano: “Bellezza e dignità degli spazi di cui siamo responsabili tutti, dal singolo cittadino alla Pubblica Amministrazione. Il cittadino dovrebbe pensare agli spazi pubblici come spazi di casa e quindi rispettarli e segnalare tutto ciò che non va. Invece la Pubblica amministrazione deve monitorare la manutenzione ordinaria e straordinaria. Se vediamo un marciapiede rotto si deve sistemare subito, altrimenti qualcuno può inciampare. Sono i dettagli che fanno la differenza. Se le aree verdi sono tenute bene, aumenta la qualità di chi ci vive e lo nota chi arriva da fuori”.

Riccardo Barale, vigile in pensione di 63 anni. Ha parlato di sicurezza: “Serve una polizia municipale più vicina ai cittadini, occorre potenziare la videosorveglianza e migliorare la viabilità. La polizia municipale deve stare in mezzo alla gente e non solo fare multe”. Essendo stato individuato dalla comunità di Beguda ha parlato anche della frazione: “Serve maggiore manutenzione di via Dei Boschi con panchine e cartellonistica, uno studio di soluzioni sulla carenza di acqua potabile, il ripristino pista ciclabile, nuovi campi da bocce e una statale più sicura”.



Armando Boaglio, 61 anni, ex consigliere comunale, ex impiegato tecnico Olivero. Ha parlato di rigenerazione urbana: “Per prima cosa si deve riqualificare largo Argentera con la rimozione del pannello luminoso e la necessità di creare una nuova piazza e nuovi parcheggi. Serve una piazza dove ci si possa fermare per dare ossigeno ad attività commerciali. Saranno progetti non da fare in comune ma seduti a tavolino con residenti e commercianti. Poi serve una maggiore attenzione ai lavori pubblici con bitumatura strade, abbattimento barriere architettoniche, maggiore pulizia strade, e maggiore attenzione a segnaletica stradale. È necessario un potenziamento della squadra tecnica che oggi conta solo 5 operai migliorandone anche l'attrezzature. Infine la manutenzione e la cura del cimitero anche con il potenziamento della videosorveglianza”.

Sul tema è intervenuta ancora Robbione: “L'intervento più importante sarà in zona via Matteotti e via Vittorio Veneto che sono fredde e senza attività. Arrivi a Borgo, c'è quel muro e vai dritto a Limone. È necessario spostare lo stadio comunale più a valle per creare parcheggi e un'area coperta in caso di manifestazioni. Servirà a far entrare le persone nel centro storico”.



Michela Galvagno, 63 anni, ex direttore amministrativo scuola. Essendo presidente del comitato centro storico ha parlato proprio del centro storico borgarino: “E' necessario lavorare per la riapertura via Grandis. Poi serve la pavimentazione strade, una decorazione della scalinata in piazza Liberazione, l'ultimazione della ristrutturazione di Palazzo Bertello, la riqualificazione di Largo Argentera e di tutte le porte di Borgo”.

Ha affrontato anche il tema della Cultura: “Dobbiamo mettere in rete i beni culturali (MEMO4345, museo dell'Abbazia, la cripta e la torre civica. Incrementare gli eventi culturali in rete con le associazioni; proseguire gli eventi di 'Borgo da scoprire', il premio Gianfranco Bianco e 'Un Borgo da leggere'. E infine diffondere la cultura per tutti, per crescere insieme”.

Roberta Robbione ha quindi snocciolato i numeri di MEMO4345: “2500 visitatori e oltre 500 studenti a Memo. Siamo molto orgogliosi. Stiamo lavorando anche ad un doppio percorso MEMO e abbazia per far fermare le persone in paese”.



Gerardo Matta, 59 anni, ex GdF sovrintendente capo e vicepresidente dell'associazione Borgo Nuovo. Ha parlato di Borgo Nuovo e Crocetta: “Serve una riqualificazione di via Candela e via Tesoriere, da migliorare con panchine e fontane; poi la palestra per le scuole e i gruppi sportivi; il miglioramento di piazza Meridiana andando anche a sistemare la meridiana che ora è rotta; interventi per una migliore sicurezza stradale sia per pedoni che ciclisti, soprattutto in zona Crocetta con aree pullman da mettere in sicurezza e troppa velocità delle auto”. Sul Volontariato: “Siamo a fianco di tutte le associazioni che hanno bisogno di una sede decorosa”.



Fabio Armando detto Nando, 44 anni, dipendente società bancaria ed ex presidente Aib di Borgo. Ha parlato di Madonna Bruna, Tetto Miola, Sant'Antonio Aradolo: “Occorre rimettere in piedi sentieristica e cartelli, serve la copertura telefonica, e maggiore collaborazione con la Provincia per una ciclovia”. Sulle

Attività produttive: “Vogliamo sostenere nuove aperture e chi sta già lavorando, attivare la consulta del commercio in modo propositivo, potenziare la Lumacard, valorizzare l'artigianato, collaborare con il Consorzio irrigui, collaborare con associazioni elicicoltura ridando nuova linfa alla lumaca. E magari affiancare alla chiocciola una coltura tipica borgarina, rappresentativa come l'aj 'd Carai o il porro di Cervere”.



Clelia Imberti, avvocato di 36 anni, consigliere comunale e ex assessore. Ha parlato di Turismo e manifestazioni: “Io vivo e lavoro nel centro storico e ne sono orgogliosa. Il nostro è un programma amministrativo e non elettorale. Dobbiamo creare il 'brand Borgo San Dalmazzo', poi un gruppo di lavoro per rilanciare le manifestazioni con commercianti e consulta giovanile, proseguire la collaborazione con ATL, valorizzare l'anfiteatro, sostenere il potenziamento della linea ferroviaria, potenziare l'ente Fiera Fredda e incentivare nuove attività ricettive”.

Francesco Rosato, cardiochirurgo di 56 anni. Ha parlato di Sport: “Bisogna proseguire nella collaborazione con associazioni sportive e CONI con maggiore ascolto e dialogo, dobbiamo riaprire la palestra di arrampicata, riqualificare area e impianti sportivi da candidare a importanti eventi sportivi. Poi regolamentare e potenziare la cartellonistica dei percorsi MTB Saben. Infine fare un percorso di allenamento Bump Truck”.



Rita Giordano, ex insegnante scuola infanzia di 61 anni. Ha parlato di Scuola: “Innanzitutto dobbiamo puntare su adeguamento antisismico e manutenzione delle strutture, oltre a continuare a sostenere i progetti di cittadinanza attiva. Poi vogliamo istituire il consiglio comunale dei ragazzi con portafoglio per portarli a decidere e a spendere un piccolo budget. Infine Borgo deve essere più inclusiva per i disabili. Il Centro Diurno Ou Bourc mapperà Borgo su barriere fisiche e mentali”.



Ivana Lovera, nipote di Gianfranco Bianco, 55 anni, responsabile Servizi Caritas . Ha parlato di inclusione sociale e pari opportunità: “Serve più spazio alla solidarietà attraverso un patto fra amministratori e cittadini costruendo reti; no alla politica di assistenzialismo, dobbiamo lavorare sulla programmazione con un piano regolatore sociale; infine lavorare sulla parità con un assessorato ad hoc”

Su questo tema si è inserita la candidata sindaco Robbione: “Tanti mi chiedono se è necessario un assessorato alla pace. Sì, subito”.

Elena Ferreri detta Nena, infermiera ospedale Santa Croce di 31 anni. Ha parlato di terza età: “Vogliamo lavorare a un progetto per promuovere i saperi antichi magari attraverso la consulta giovanile; garantire spazi per l'università della terza età , sviluppare il progetto di casa di comunità Mulino Gione attraverso il bando Pnrr per ambulatori sociosanitari. E infine creare, in accordo con il Consorzio socio assistenziale, la figura di visitatore itinerante per domiciliarità a intercettare casi di solitudine e bisogni”.



Michela Varetto, ex responsabile ufficio Economato Comune di Borgo, 61 anni: “Ho gestito l'economato come fosse casa mia, ho iniziato con il papà di Roberta che era ragioniere capo in Comune”. Ha parlato di Bilancio e della necessità di creare un ufficio progetti e bandi: “Il bilancio deve essere curato come in famiglia evitando sprechi e nel totale rispetto della programmazione. Deve essere trasparente e chiaro per tutti i cittadini, redatto in forma semplificata. La creazione di un ufficio progetti e bandi è necessario per intercettare finanziamenti. Poi puntiamo a recuperare l'evaso ed evitare il rincaro fiscale”.



Matteo Giordanengo, ingegnere ambientale di 33 anni. Per 5 anni ha segnalato a Roberta Robbione tutto quello che non andava in Comune- ha parlato di Ambiente: “Borgo deve essere unito e attento al tema ambiente; sì alle fonti di energie rinnovabili; promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Insomma l'energia verde a km 0 è il nostro desiderio più grande”.



Paolo Macagno, ingegnere e insegnante scuola superiore di 36 anni: “Vogliamo puntare sulla mobilità sostenibile, dando un incentivo ai trasporti con treno e bici, poi mettere nuove ricariche per e-bike. Vogliamo fare attenzione agli sprechi sviluppando progetti per adottare piante e recuperare materiale tecnologico per dare nuova vita”



Roberta Robbione ha fatto quindi un intervento su Biodigestore e Parco fotovoltaico.

Sul biodigestore: “Negli ultimi anni ha avuto rilievo nel dibattito cittadino la questione riguardante l'area ecologica e il biodigestore: nonostante ci sembra valida l’idea di un recupero del rifiuto mediante la trasformazione in energia, riteniamo che la proposta vada ripensata perché sia rispondente alle reali esigenze del territorio e soprattutto che tuteli la salute dei cittadini. Seguiremo con la massima attenzione tutte le procedure stabilite dalla normativa relativa alla realizzazione di impianti che trattano rifiuti organici: a partire dall’iter per la sua ammissibilità fino alla valutazione di impatto ambientale (procedura attraverso cui, mediante un unico procedimento amministrativo, vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto). La tutela dell’ambiente e della salute sono sicuramente le nostre priorità.”.



Sul parco fotovoltaico: “L’area Italgen – Italcementi si trova in una posizione strategica rappresentando una delle porte di ingresso di Borgo. Il nostro gruppo è favorevole a tutte le fonti di energie rinnovabile, ma riteniamo che l’accordo firmato tra Comune e Italgen vada assolutamente rivisto. E’ necessario avviare una contrattazione con entrambe le proprietà al fine di giungere ad una riqualificazione complessiva della zona, con possibilità di installazione del campo fotovoltaico sull’area industriale dismessa e destinazione dell’area verde a percorso naturalistico aperto a tutti ed in particolare alle vicine scuole, su esempio di altri comuni.”.



Alessandro Monaco, 42 anni, consigliere comunale e ex assessore, tecnico elettrico-commerciale. Ha parlato della caserma Mario Fiore: “Se gli attuali indirizzi non andranno a buon fine proporremo un paternariato con terzi per fare un'area verde con attrezzature ludico sportive, poi un'area camper e un campeggio. Servirebbe anche un polo professionale dedicato all'artigianato e ai mestieri artigiani (progetto da fare in concerto con la Regione). Infine ci piacerebbe recuperare l'ex chiesetta come museo sulla memoria degli Alpini”. Monaco è anche intervenuto sul tema Parchi e passeggiate: “Vogliamo rivitalizzare il parco Grandis aggiungendo bagno pubblico e area picnic, e facendo percorso archeologico per bambini; vogliamo potenziari sentieri e ciclovia di Monserrato e affiancare l'associazione Santuario nella posa di una Big Bench a Monserrato. Poi vorremmo rivitalizzare via dei Boschi e via Rivetta con panchine artistiche; migliorare gli accessi al parco fluviale creando un'area relax in zona Sant'Andrea con attrezzature sportive; rimettere a posto il campo sportivo Tesoriere in cui rifare l'illuminazione”.



Ha chiuso gli intervento Luca Bottero, tecnico ACDA , il candidato consigliere più giovane di soli 21 anni. Ha parlato di Giovani: “Lamentano assenza di feste e divertimento. Dobbiamo andar loro incontro, dando anche sostegno alla consulta giovanile che ha ideato gli interessanti progetti 'Memory map' e 'Find it'. Poi avvicinare i giovani con eventi dedicati di sport, musica e cinema”



Dal pubblico un'unica domanda sulla realizzazione della zona pedonale nel centro storico di Borgo San Dalmazzo. Ha risposto la candidata sindaca Roberta Robbione: “È la strada giusta ma dobbiamo creare le condizioni. La stiamo ragionando con i commercianti. Sì alla zona pedonale nel centro storico ma solo quando questo sarà appetibile e magari iniziando gradualmente con step e prove nel fine settimana. Da creare a piccoli passi”.

E infine un breve appello al voto: “Vi chiediamo fiducia. Vi daremo disponibilità al 100% a risolvere problemi seguendo il mantra di onestà, trasparenza, legalità e partecipazione”.