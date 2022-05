Casper: il gatto giusto per coloro che vogliono donare tanto amore

ALBA - Presso l’associazione Amici di Zampa potete incontrare Elyse, una bellissima segugia giovane, molto dolce e in cerca di una famiglia che la accolga. No cacciatori, no catena e no box.



Al gattile un giovane micio, sterilizzato, test Fiv e Felv negativi, aspetta la sua famiglia e Casper, gatto diversamente giovane, con qualche problema di salute, dolcissimo, ideale per vita di appartamento aspetta una persona che abbia il desiderio di prendersene cura.



Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba