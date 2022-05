Saluzzo, ultimo fine settimana con la Mostra dell'Antiquariato e l'Arte di Ri-Abitare by Paratissima

Fino a domenica 22 maggio alla Castiglia continua la mostra nazionale dell’Antiquariato che spegne 45 candeline ed è curata per la quarta edizione da Franco Brancaccio. Alla rassegna saluzzese partecipano una ventina di qualificati espositori da varie parti d'Italia. Per il 2022 la novità è un primo sguardo della mostra all’antiquariato da giardino, attraverso l’allestimento verde nel cortile della Castiglia firmato dall'architetto Paolo Pejrone, dove è ammirabile un pozzo in marmo statuario scolpito del 1480 circa e una fontana genovese in marmo bianco del 1500.

Fino al 22 maggio è visitabile alla ex caserma Musso la 27° Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo, per la prima volta Powered by Paratissima. Un progetto espositivo a cura di Francesca Canfora che coinvolge una trentina di artisti, che interpretano il tema del "ri-abitare" attraverso le più varie tecniche e linguaggi espressivi. A fianco dei talenti emergenti più giovani, espongono artisti più noti e dal curriculum espositivo di lungo corso,

Tra le proposte domani, sabato 21 maggio un "Gran tour del Marchesato" in e-bike proposta da Visit Saluzzo Porta di Valle Pianura fra Saluzzo, la Manta, Verzuolo, Costigliole e Lagnasco alla scoperta della pianura e dei suoi segreti, lungo le strade di campagna e il sentiero del Maira. info@visitsaluzzo.it.

Domenica 22 maggio a Saluzzo è in programma l'annuale edizione di "Negozi in strada" con negozi aperti e bancarelle in strada tutto il giorno, nel centro cittadino.

Alle 11, 17 e 18 nella città alta gli Aperitivi ad arte: speciali visite guidate della casa natale di Silvio Pellico, in uno degli angoli più suggestivi del centro storico di Saluzzo, accompagnate da un aperitivo di eccellenze food & beverage preparato e curato dallo chef del Ristorante Casa Pellico.

Per l’occasione è prevista l’esposizione, sotto il porticato, di opere su cui prendono vita l’arte di Guido Palmero e di Marco Tallone attraverso l’uso di diverse tecniche, dall’acquerello ai ritratti retrodipinti con colori acrilici su parabrezza, lunotti posteriori o finestrini laterali di auto.

Info e prenotazioni: musa@itur.it tel. 800 942241.

Tutte le informazioni, i dettagli sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sul sito http://startsaluzzo.it/ e sui profili social con l’hashtag #Start22 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo.