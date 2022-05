Partita la tappa Mondovì-Cuneo del "Giro E" [FOTOGALLERY]

In attesa di accogliere la carovana rosa del Giro d'Italia, giunto alla sua 105ª edizione, Mondovì ha ospitato la partenza del "Giro E", il giro d'Italia per le bici a pedalata assistita. Una manifestazione che, oltre a rappresentare un importante evento sportivo, sensibilizza e pone l'accento sull'importanza dell’ecosostenibilità.



Partita da piazza Ellero, la tappa Mondovì-Cuneo, di 44 km, raggiungerà Vicoforte e riattraverserà Mondovì percorrendo anche via Ripe e la frazione di Sant'Anna, prima di dirigersi verso il traguardo di Cuneo.



Piazza Ellero accoglierà anche la zona paddock dei team del Giro E. Previsto anche un Green Village che ospiterà gli sponsor della manifestazione. Insomma, Mondovì e il Monregalese sono pronti a salire in sella per una storica pedalata.