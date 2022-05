La nuova Proloco al lavoro per la prima edizione di “DegustaVezza”

Dopo essere stata ferma due anni la Proloco di Vezza d’Alba si presenta rinnovata. Con un nuovo presidente, il 24enne Andrea Tacco. Fanno parte del direttivo il coetaneo vice presidente Fabio Ferrero, il tesoriere e segretario Franca Colombano e altri sei consiglieri. Altrettanti volontari si rendono disponibili in occasione delle manifestazioni.



Tra gli eventi in programma il gruppo sta organizzando la prima edizione di “DegustaVezza”, una camminata enogastronomica tra vigneti e noccioleti accompagnata dai vini dei produttori delle cantine vezzesi. L’evento si terrà domenica 19 giugno in un percorso ad anello con partenza dalla Tartufaia didattica.



“L’idea è partita per dare vitalità al paese, cercando di portare più persone possibili per fare conoscere la nostra bella realtà roerina - commenta il neo presidente Andrea Tacco -. Siamo quasi tutti poco più che ventenni e concentrati al massimo su questo primo evento, consapevoli che se riusciamo a fare bene adesso, possiamo migliorare nelle edizioni future. Quindi, avanti tutta con tanto entusiasmo e grinta!”.