Attesi 800 alpini e un reduce di Russia al raduno intersezionale e sezionale del Roero a Guarene

Venticinque gruppi Alpini del Roero sono pronti per il 21esimo raduno intersezionale e il 17esimo sezionale ANA di Cuneo che si terranno nei giorni (3,4,5 giugno) a Guarene.

Arriveranno da tutta la provincia Granda, di Asti e di Torino e saranno in sfilata con i loro Gagliardetti e Vessilli Sezionali.

Quante penne nere sono attese per un evento così importante? Lo abbiamo chiesto a Vittorino Rosso coordinatore Alpini del Roero e vice presidente vicario della sezione di Cuneo.

“Si prevedono 800 penne nere da tutta la provincia di Cuneo, Asti, Torino in sfilata con i loro Vessilli e Gagliardetti. Partiranno dal campo sportivo di Guarene fino alla Casa Alpina del Gruppo in centro paese in un percorso ad anello”.