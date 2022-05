La “Big Bench Bric Montrucco“ della Collina di San Giorgio a Peveragno compie cinque anni

I “panchinisti di Peveragno” capitanati da Gianni Renaudi e l’associazione Enjoy Bisalta festeggiano con la posa di una nuova stella dedicata ad una persona del territorio che si è distinta in campo sportivo; quest’anno verrà dedicata alla campionessa d’arrampicata Irina Daziano di Chiusa Pesio; la stella, posata sulla meridiana orizzontale realizzata dietro la panchina indicherà la data di nascita della campionessa.

Enjoy Bisalta, associazione turistico ricettiva che promuove il territorio, madrina della panchina di Bric Montrucco, organizza per l’evento, un concorso fotografico:

“La collina in un click“

Partecipare è molto semplice, è infatti sufficiente scattare (o scegliere tra quelle scattate in passato) due fotografie della panchina, della Collina o dei panorami visibili da lì.

Il tutto va inviato entro lunedì 23 maggio all’indirizzo email enjoy.bisalta@gmail.com, indicando nome dello scatto, autore e recapito telefonico.

L’associazione “Enjoy Bisalta” invita alla pubblicazione degli scatti sui propri profili social “taggando” @enjoybisalta ed utilizzando gli hashtag #vivienjoybisalta #bigbenchpeveragno.

Gli scatti saranno valutati dai nostri giudici esperti e le prime venti verranno stampate ed esposte a cura di Enjoy Bisalta sulla collina il 29 maggio in occasione del compleanno della panchina. Durante l’evento verranno scelte e premiate le tre foto più belle e rappresentative del nostro territorio.

Domenica 29 maggio ore 16 Big Bench Bric Montrucco a Peveragno (durata prevista 2 ore)

I premi

1° PREMIO: Cena per due a scelta tra ristoranti, pizzerie, osterie Enjoy Bisalta

2° PREMIO: Esperienza per due persone presso strutture Enjoy Bisalta a scelta (e-bike, sauna, tinozza, yoga, tiro con l’arco, ecc.)

3° PREMIO: Aperitivo o colazione per due nei bar o nelle strutture ricettive Enjoy Bisalta o colazione per due nei bar o nelle strutture ricettive Enjoy Bisalta

4° PREMIO: Buono spesa presso le botteghe Enjoy Bisalta

5° e 6° PREMIO: Cassetta di “Oro Rosso” del territorio delle aziende agricole associate ad Enjoy Bisalta

www.enjoybisalta.com

Regolamento e Privacy

L’autore è personalmente responsabile dell’opera presentata, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.

Il termine di consegna è lunedì 23 maggio 2022.

Nella fotografia deve essere presente la Chiesa di San Giorgio o la Panchina Gigante Bric Montrucco o la collina ed i panorami visibili da questi punti.

Le immagini inviate non devono ledere alcun diritto di terzi.

L’autore garantisce di avere l’autorizzazione necessaria per le immagini di persone e/o cose per le quali sia necessaria specifica autorizzazione.

Non sono ammessi fotomontaggi o ritocchi, cornici, date, firme e scritte sulle foto.

Le fotografie non conformi ai sopracitati parametri non saranno ammesse al concorso.

Le fotografie rimarranno a disposizione dell’Associazione Enjoy Bisalta che avrà pieno e libero diritto di uso e pubblicazione delle stesse in diversi ambiti citando l’autore.

L’invio delle foto è possibile fino al 23 maggio ore 24.00; verranno premiate le foto che i giudici riterranno più rappresentative ed emozionanti.

In base a quanto prestabilito dalla legge 196/2003 sulla privacy la partecipazione alla gara comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti la gara stessa.