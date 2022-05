Furti in appartamento: i carabinieri di Tortona sgominano banda che agiva anche nel Cuneese

Sgominata dai carabinieri della compagnia di Tortona una banda albanese, responsabile di 14 furti e 3 rapine in abitazione, commessi anche nel Cuneese, oltre che nelle province di Alessandria, Asti e Pavia.

I fatti contestati sarebbero avvenuti tra novembre e dicembre 2021. Nei guai 4 uomini (2 ancora ricercati), su cui pende un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Per 2 donne invece è scattato l'obbligo di dimora nel comune di Alessandria.

Le indagini

Le indagini erano partite da un colpo a Tortona, messo a segno nel novembre scorso.

I malviventi si spostavano con veicoli rubati per poi abbandonarli, spesso in parcheggi pubblici, e utilizzarne altri per successivi colpi. La base logistica della banda era ad Alessandria. Le donne erano basiste e anche autiste. Il capo della banda era già in carcere per reati correlati.