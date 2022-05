Tetto con pannelli fotovoltaici prende fuoco a Costigliole Saluzzo, 4 ore di intervento dei vigili del fuoco

Lungo intervento nella notte da parte dei vigili del fuoco per spegnere un incendio tetto a Costigliole Saluzzo. L'allarme è scattato intorno alle 2 di sabato 21 maggio. Sono state necessarie ben quattro ore di intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, anche a causa della presenza di pannelli fotovoltaici sul tetto dell'abitazione che è stata evacuata.

Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo, l'autoscala da Cuneo e due squadre di volontari da Busca.

Sono stati anche interpellati i tecnici Enel. L'intervento si è chiuso dopo le 6 di sabato 21 maggio.