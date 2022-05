Cultura della legalità: i carabinieri del Comando provinciale di Cuneo incontrano il triennio di informatica all’Itis Delpozzo

Nella mattinata di Mercoledì 4 maggio presso l'Aula magna dell'ITIS Delpozzo di Cuneo si è tenuto un convegno presentato dall’Arma dei Carabinieri nell'ambito delle tematiche inerenti la cultura della legalità. Sono state affrontate le principali problematiche che riguardano i reati informatici che possono essere commessi dagli adolescenti mediante l'uso improprio di internet e dei sistemi informatici moderni, nonché quelle inerenti il cyberbullismo.



E' stata l'occasione per un confronto dinamico tra gli studenti e gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri non solo riguardo ai problemi trattati, ma anche sul fatto che gli studenti del settore informatico dell'ITIS possano trovare uno spunto come opportunità di lavoro in questo delicato settore.



Il capitano della compagnia di Cuneo ha infatti evidenziato le numerose specializzazione che sono presenti all’interno dell’Arma dei Carabinieri, specialmente quelle che contemplano le indagini telematiche, anche sul territorio.