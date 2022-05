Limone Piemonte inaugura il rinnovato museo dello sci dedicato ad Agostino Bottero

Venerdì 27 maggio 2022 alle 17 a Limone, presso il Teatro Alla Confraternita, si terrà l’inaugurazione del rinnovato Museo dello Sci dedicato ad Agostino Bottero.

Durante l’incontro verranno proiettate le interviste a testimonial della storia dello sci e del turismo invernale del paese, realizzate dagli alunni delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Limone nell’anno scolastico 2020/2021, con la regia di Luca Olivieri, che entreranno a far parte del patrimonio museale.

Alla presentazione seguirà la visita al percorso museale, la cui riprogettazione e il rinnovo degli allestimenti sono stati curati da Associazione Art.ur.

Il Museo, ospitato nei locali della biblioteca comunale in Piazza Henri Dunant, è nato nel 2012 con l’intento di raccogliere e tramandare la grande eredità culturale sciistica del paese.

Grazie al contributo della Fondazione CRC, nell’ambito del bando Musei da vivere, l’istituto culturale è stato oggetto di un recente restyling, che ha portato alla riorganizzazione del materiale esistente e la realizzazione di nuovi allestimenti, al fine da facilitarne la fruizione da parte del pubblico. Il percorso museale racconta alcune tappe importanti per Limone: la storia della realizzazione dei primi impianti di risalita, dei grandi campioni, delle gare prestigiose che si sono svolte a Limone e della loro promozione.

“Con questa inaugurazione siamo giunti al termine del progetto di riqualificazione del museo – dichiara il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi -, un percorso che negli ultimi due anni ha previsto la realizzazione di una serie di iniziative educative e laboratoriali volte ad implementare il ruolo dell'ente culturale e il senso di appartenenza della comunità limonese a partire dai bambini e dalle loro famiglie”.

“Nonostante i rallentamenti imposti dalla pandemia da Covid, siamo lieti di poter presentare al pubblico il nuovo Museo dello Sci – commenta Rebecca Viale, vicesindaco di Limone Piemonte -. Questo progetto è nato con l’obiettivo di aumentare nei cittadini la consapevolezza dell'eredità storico-culturale del nostro paese puntando alla coesione tra le giovani generazioni e le loro radici. In questo contesto si colloca il percorso formativo dedicato ai ragazzi della Scuola Primaria, che hanno partecipato a una serie di workshop sulla storia locale e sullo storytelling: questi incontri hanno, poi, portato alla realizzazione di video interviste a personaggi limonesi rappresentativi, raccolte nel docufilm di Luca Olivieri, che verrà reso fruibile all’interno dei locali del museo”.

“Il rinnovato museo, inoltre, rappresenta un ulteriore tassello per lo sviluppo turistico a 360 gradi di Limone, località di rilievo del turismo montano non solo per l’outdoor, ma anche per le proposte in chiave culturale” aggiunge Viale.

L'ingresso all'inaugurazione a teatro è libero sino ad esaurimento posti, muniti di mascherina FFP2.