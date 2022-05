Nel Grande Circo di Primavera, Alba celebra Raoul Molinari

Si è chiusa con un omaggio al direttore dell'ATL Langhe Monferrato Roero, Mauro Carbone - prossimo a intraprendere nuove avventure professionali, salutato con il dono di un pallone da rugby, di cui è grande appassionato e sportivo praticante -, la serata in cui la Città di Alba - e in primis l'assessore al Turismo Emanuele Bolla - ha voluto celebrare insieme a tutti gli addetti del sistema della promozione turistica albese e del territorio la figura di Raoul Molinari.

Venerdì 20 maggio, presso il Grande Circo di Primavera allestito in piazza Medford, famigliari e amici hanno portato la testimonianza della storia del primo direttore dell'Ente Turismo. Dopo l'apertura caratterizzata dalla mixology - con i cocktail all'insegna della biodiversità preparati e spiegati dal bar maitre Elton Zeqiraj -, Fabrizio Pace, Mauro Carbone, Massimo Martinelli, Luigi Sugliano, Umberto Fava e il figlio Federico si sono avvicendati nel racconto dell'eclettico Molinari, visionario e precursore dei tempi, con quella "capacità di incazzarsi e lasciarlo trasparire che solo alcuni Langhetti hanno", narratore della "Langa più vera, senza mostrine o luci distorte".

Ad arricchire l'evento, il video che ha raccontato la storia di Molinari e che è parte del progetto "Per Aspera ad Astra", che celebra la storia dei patriarchi della creatività enogastronomica albese, che il Comune di Alba ha prodotto in collaborazione con Fondazione Radici per raccontare le vite straordinarie delle persone che hanno fatto la storia e la fortuna del territorio sotto il profilo enogastronomico, culturale e turistico.

Nella cornice non convenzionale, così come era Roaul Molinari, del Grande Circo di Primavera si sono ritrovati oltre 120 addetti del mondo del turismo che, a vario titolo, lavorano per la promozione del territorio. Il dibattito, coordinato dal direttore di Radici Marcello Pasquero, ha visto la partecipazione degli ex presidenti dell'Ente Turismo Claudio Alberto, Franco Guida, Aldo Sartore e Luigi Barbero che hanno ricordato il percorso svolto dall'ente negli anni e, grazie a una testimonianza video corredata anche dalle parole di Fausto Perletto e di Giacomo Oddero, hanno ripercorso un cammino lungo e faticoso. A chiudere la carrellata presidenziale, Mariano Rabino, fresco di nomina alla guida dell'ATL.

"Siamo all'inizio della stagione turistica e abbiamo voluto ringraziare chi lavora ogni giorno dell'anno per far sì che la nostra città possa essere raccontata sulle piazze nazionali e internazionali e che concretizza una visione turistica che ha radici profonde, che partono dalle intuizioni di persone straordinarie che stiamo celebrando con il progetto Per Aspera ad Astra - commenta l'assessore albese al Turismo, Emanuele Bolla -. Con questa serata abbiamo voluto ringraziare tutti gli operatori del settore della promozione turistica, che negli anni hanno fatto cose straordinarie e che, in particolare in questi due anni di covid, hanno saputo intrepretare al meglio l'attitudine del nostro territorio di non arrendersi. Anche grazie a loro la stagione turistica sta iniziando nel migliore dei modi".