Oggi a Borgo San Dalmazzo il concerto della Fanfara Bersaglieri “Gennaretti-Lalli”

Oggi, sabato 21 maggio, Borgo San Dalmazzo ospiterà il concerto della Fanfara Bersaglieri “Gennaretti-Lalli” dell’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione intercomunale Ladispoli-Cerveteri.

L’esibizione è in programma alle ore 18 in piazza Donatori di Sangue (a fianco della Bertello).

L’evento è organizzato dall’Asd Polisportiva Libertas con il contributo del Comune che ha dato ospitalità alla fanfara, in occasione del 69° raduno nazionale a Cuneo domenica 22 maggio.

Il programma prevede prima del concerto alle ore 17 la deposizione di una corona presso il monumento ai caduti in piazza Liberazione ed, a seguire, uno scambio di gagliardetti tra la sezione Alpini di Borgo e quella dei Bersaglieri di Ladispoli-Cerveteri in provincia di Roma.

La fanfara si muoverà poi da piazza Liberazione alla Bertello a passo di corsa su via Roma e via Ospedale.

In caso di maltempo il concerto si terrà nell'Auditorium Bertello con ingressi limitati (200 persone).