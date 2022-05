Elezioni Savigliano, Portera presenta la squadra: “Non quattro liste, ma 60 persone con un entusiasmo contagioso” [FOTO]

Sala della Crusà Neira gremita nella serata di ieri, venerdì 21 maggio, per la presentazione della squadra a sostegno della candidatura a sindaco di Antonello Portera alla guida della città di Savigliano

Quattro liste in supporto all’avvocato saviglianese per un totale di 60 consiglieri, di ogni età e provenienti da diversi ambiti professionali.

“La nostra proposta non può essere fondata su una solo persona – ha introdotto la serata Portera – ma da un gruppo che ha scelto di mettersi in gioco, molti per la prima volta. Sto ricevendo in questi giorni una grande generosità da parte vostra. Ora dobbiamo sforzarci di guardare avanti con un nuovo metodo. E vogliamo essere dialoganti su tutti livelli istituzionali anche con chi è all’opposizione. C’è, inoltre, bisogno di una forte propensione all’innovazione.”

In sala anche due ex sindaci, Remigio Galletto e Sergio Soave a cui Portera ha rivolto un saluto portandoli come esempi istituzionali con cui è fondamentale avere un dialogo.

Portera ha toccato rapidamente i punti del programma. Tra cui la necessità di un intervento per la biblioteca, all’urbanistica da ripensare, la necessità di una minore burocrazia, agli interventi sulla scuola.

“Sono di quelle persone che pensa che con la cultura si mangia – ha poi continuato Portera -. Savigliano ha una ricchezza che dobbiamo avere l’ambizione di far conoscere il più possibile anche fuori dai perimetri del nostro comune. Dobbiamo ergerci ad ambasciatori delle nostre bellezze. Dobbiamo pensare a come vogliamo che diventi la nostra città tra 20-30 anni.”

Successivamente si è passati alla presentazione della squadra a sostegno di Portera. Squadra che il candidato ha definito: “Portatrice di un entusiasmo contagioso. Non quattro liste divise, ma 60 persone riunite in un unico progetto.”

La serata è proseguita con la “chiamata” sul palco di tutti i candidati, la coalizione più numerosa di questa tornata elettorale nel comune di Savigliano.

Nelle foto alcuni dei momenti della presentazione alla Crusà Neira delle quattro liste "Amici di Savigliano", "Progetto per Savigliano", "Noi per Savgliano" e "Nuova Civica".

Di seguito l'elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati.

LISTA "AMICI DI SAVIGLIANO"



Anna Maria Balansino

Olga Barale

Matteo Bertola

Simone Brunetti

Sara Cappa

Rocco Ferraro

Luciano Gandolfo

Anna Giordano

Elisabetta Giovanniello

Luca Groppo

Piero Gullino

Roberta Isaia

Gloria Monasterolo

Valter Nicoletti

Vincenzo Pallonetto

Francesco Villois

LISTA "PROGETTO PER SAVIGLIANO"

Massimo Actis

Giuseppe Bartolomeo Arese

Elvira Bertola

Dario Bonavia

Federica Brizio

Gianluca Conte

Maria Rosa Lo Vetere

Diego Pancaldo

Alberto Pettavino detto "Alby"

Daniela Marina Piras

Piergiorgio Rubiolo

Pasquale Zagaria

LISTA "NOI X SAVIGLIANO"

Angela Abbate

Clotilde Ambrogio

Bruna Bassetti

Cristina Botta

Arianna De Sero

Demetrio Fortuna

Roberto Giorsino

Federica Gozzarino

Pasquale Iannuzzi

Tiziana Claudia Longo

Marin Ejlli

Cristiana Prone

Sergio Tesio

Piermatteo Testa

Alessandro Todeschelli

Viviana Vassallo

LISTA "NUOVA CIVICA"