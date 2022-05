Alba: verifiche e manutenzione sui serramenti esterni delle scuole cittadine

Nelle settimane scorse, sono stati eseguiti il controllo e la manutenzione dei serramenti esterni in legno ed in alluminio di alcuni fabbricati scolastici comunali di Alba.

Per garantire la sicurezza e la funzionalità degli infissi, l’Amministrazione comunale ha incaricato due ditte esterne competenti nel controllo dell’efficienza dei manufatti.

La verifica e la manutenzione sui serramenti in alluminio sono stati eseguiti nella scuola dell’infanzia, nella primaria e nella secondaria di frazione Mussotto, nella scuola secondaria “Macrino”, nella scuola dell’infanzia “Pippi Calze Lunghe”, nella scuola dell’infanzia “Peter Pan” e nella scuola dell’infanzia “Pollicino”.

Secondo i report degli interventi consegnati dalla ditta al Comune, nelle suddette scuole non risultano problemi di sicurezza e stabilità negli infissi. Sono state eseguite comunque riparazioni e migliorie sui meccanismi anta/ribalta per un’ulteriore messa in sicurezza dei manufatti.

Verifiche e manutenzioni sono state eseguite anche sui serramenti in legno delle scuole medie “Vida” e “Macrino”.

Nella scuola media “Vida”, in particolare, le verifiche sono state eseguite sui serramenti installati di recente, mentre i serramenti più vecchi saranno sostituiti appena possibile.

Le verifiche proseguiranno anche sui restanti plessi di competenza comunale.