Il successo di Vittoria Morino e Melissa Marangon al Premio Internazionale Danza Giovani

Altro concorso e nuovi successi per la Scuola “Arte e Danza” di Bra. Vittoria Morino e Melissa Marangon hanno partecipato al “Premio Internazionale Danza Giovani”, che si è tenuto sabato 21 maggio al Teatro Ariston di Sanremo.

Il Premio, giunto alla sua 22° edizione, è una realtà consolidata nel panorama dell’arte ed un anello di congiunzione tra il mondo del lavoro e quello della scuola. Finora sono stati accolti più di 21mila giovani artisti provenienti da Europa, Giappone e Usa, inoltre ha distribuito un valore di 250mila euro di premi, 38 contratti di lavoro tra Europa e Usa, dando la possibilità ad oltre 300 ragazzi di studiare o fare stage in prestigiose accademie professionali.

Le esibizioni del concorso organizzato da Sabrina Rinaldi, direttrice della compagnia Ariston Proballet Sanremo, si sono svolte sotto gli occhi della giuria formata dal presidente Ovidiu Dragoman (Direttore della Compagnia Nazionale Sibiu Ballet Theatre in Romania), Joseph Albano (Direttore e Coreografo del Connecticut ballet in Usa), Joannes Hartl (Direttore del Jwanson International di Monaco di Baviera) e Marcello Algeri (Direttore e coreografo della compagnia Ariston Proballet e Balletto del Teatro Nazionale di Lviv in Ucraina).