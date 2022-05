Finale Play-off A2/F: i sogni, il calore e le speranze di 100 tifosi monregalesi in viaggio verso Macerata (VIDEO)

La carica dei 100! I tifosi della Lpm Bam Mondovì questa mattina sono partiti alla volta di Macerata, dove questa sera (20,30) la squadra di coach Solforati affronterà le padrone di casa della Cbf Balducci per l'ultimo atto dei Play-off di A2 femminile. La squadra che vincerà quest'ultima partita staccherà il biglietto della promozione in A1.

Al Fontescodella di Macerata, dunque, ci saranno anche gli Ultras Puma e tanti altri tifosi che a gran voce inciteranno le Pumine.

I sogni e le speranze di 100 irriducibili appassionati rossoblù sono in viaggio verso le Marche.

Per coloro che invece resteranno in Città c'è la possibilità di seguire il match di questa sera davanti al maxi-schermo di Piazza Maggiore. Si ricorda che la gara sarà trasmessa in diretta free sul canale youtube Volleyball Wordl.

Nel video la carica dei sostenitori monregalesi in viaggio verso Macerata