Biodiversità. Bergesio, Lega: “Oggi è importante per il valore Made in Italy e la centralità del contadino”

“Giornata Mondiale della Biodiversità occasione fondamentale per sensibilizzare le persone sui problemi relativi alla biodiversità e per favorire la comprensione e la consapevolezza dell’importanza della conservazione della diversità biologica”.



Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, commenta la trentesima edizione della Giornata Mondiale della Biodiversità celebrata domenica 22 maggio ed istituita dall’Onu nel 1993 per commemorare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica. Ogni anno l’evento ha un tema diverso, che quest’anno è “Costruire un futuro condiviso per tutte le forme di vita”.



“Biodiversità significa ricchezza, quella che caratterizza la natura, ma anche il Made in Italy e la dieta mediterranea, patrimoni straordinari da difendere - aggiunge il Senatore Bergesio -. Importante capire che la diversità biologica è una rete all’interno della quale tutte le componenti sono legate e dipendono le une dalle altre attraverso una continua interazione: alterare la struttura di un ambiente significa influenzare tutte le forme di vita che lo abitano”.



“Per combattere chi mette in pericolo la biodiversità attraverso inquinamento, cambiamenti climatici, incendi, desertificazione, erosione del suolo occorre riportare la figura della donna e dell'uomo quale contadino custode del territorio e dell'ambiente, il pescatore custode del mare dei fiumi e dei laghi, tutti ecosistemi integrati tra amore per la natura e vivibilità sociale", dice ancora il Senatore della Lega, che prosegue: “Per questo è così importante tutelare e rispettare la biodiversità e puntare sempre di più, in ogni ambito, alla sostenibilità, perché l’uomo possa continuare ad avere risorse alimentari, energetiche e medicinali”.



Il Senatore Bergesio conclude: “Quest’anno la Giornata Mondiale della Biodiversità è un’edizione particolarmente significativa perché si tiene nello stesso anno della conclusione dei negoziati della Conferenza delle parti sulla biodiversità, o Cop 15, dalla quale scaturirà un accordo internazionale sulla tutela della biodiversità biologica. Il tema scelto per questa edizione della Giornata, lo sviluppo sostenibile, ci dice che la soluzione per i problemi climatici, di salute, alimentari e di approvvigionamento idrico sta oggi più che mai nella tutela della biodiversità con l'essere umano protagonista e fautore di questi valori”.