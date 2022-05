Festa scudetto con blocco del traffico: via Roma occupata dai tifosi a Fossano

Festeggiamenti che qualcuno ha ritenuto un po’ troppo invadenti quelli che a Fossano hanno accompagnato la vittoria dello scudetto da parte del Milan.

Diverse, anche tramite i social, le segnalazioni circa quanto accaduto intorno alle 20.30 di oggi, domenica 22 maggio, nella centralissima via Roma, dove una nutrita schiera di tifosi scesi in strada per festeggiare il tricolore – non paghi dei classici caroselli automobilistici strombazzanti – si sono presi la libertà di affollare la carreggiata della via centrale del centro storico posizionando in sosta alcuni automezzi in senso trasversale rispetto allo scorrimento del traffico e impedendone di fatto il regolare flusso.



Dalle immagine diffuse in rete la maggior parte degli automobilisti che percorrevano la strada in quel momento sono stati costretti a compiere inversione di marcia per l'evidente impossibilità a proseguire.

I pochissimi che hanno proceduto cautamente a zig zag, tra le auto abbandonate in piena carreggiata e i gruppi di tifosi, sarebbero stati presi a male parole per il solo tentativo di percorrere comunque il tratto stradale in oggetto.