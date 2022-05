Chiusa di Pesio, donna cade dalla mountain bike in località Olocco

Intervento del soccorso alpino e speleologico piemontese a Chiusa di Pesio, oggi (domenica 22 maggio).



Coinvolta una donna, caduta durante una gita in mountain bike in località Olocco all'interno di un'area fittamente boscata.



L'equipe presentatasi sul posto con l'elisoccorso si è ritrovata a dover procedere per oltre un km a piedi per raggiungerla. La donna è stata portata verso l'elicottero tramite una serie di manovre con la corda.



Le ferite della donna sono state identificate in un codice giallo (politrauma). E' stata portata in ospedale.