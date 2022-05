La Fanfara Bersaglieri di Lecco al Memoriale

I bersaglieri della Fanfara di Lecco, ospiti al sabato del Comune di Valdieri in Frazione Sant'Anna, si sono recati presso il monumento della Divisione Alpina “Cuneense“, per rendere omaggio agli Alpini caduti in guerra.

Per l’occasione i suoi componenti hanno suonato il “Silenzio” e “La Leggenda del Piave”, in ricordo degli alpini della Cuneense, partiti dai binari della Stazione di Cuneo Gesso con le tradotte dirette in Russia, avvenuta ottant’anni or sono.

Grande emozione per uno dei bersaglieri, nipote di un Alpino disperso in Russia e del quale porta il nome: Giovanni.

Intanto proseguono i lavori per l’appuntamento del 18 settembre per i 100 anni del Beato Fratel Luigi della Piccola Casa della Divina Provvidenza, che proprio da questa stazione partì per la campagna di Russia.