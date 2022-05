Cuneo "a passo di corsa": la sfilata dei Bersaglieri conclude il 69° raduno nazionale [GALLERY E VIDEO]

Il 69° Raduno nazionale dei Bersaglieri - che in questi giorni ha animato non solo la città di Cuneo ma decine di centri e paesi della Granda - vive oggi il suo 'momento clou' con la grandiosa sfilata conclusiva nel centro di Cuneo, accompagnata dal passaggio delle Frecce Tricolori.



Si tratta indubbiamente dell'evento più atteso dell'intero cartellone di appuntamenti. Ha coinvolto 20.000 partecipanti, in sfilata da via Roma a piazza Europa. A migliaia le persone accorse da tutta la Provincia (e oltre) per assistere all'evento.



L'ammassamento è stato realizzato nel centro storico, in piazza Torino, a partire dalle 8.

La sfilata è partita oltreun'ora più tardi, dopo gli interventi delle autorità tra cui il sindaco Federico Borgna (bersagliere onorario e sinceramente commosso nel proprio intervento), il presidente della Regione Alberto Cirio, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, il segretario generale per la Difesa Luciano Portolano e Ottavio Renzi, presidente dell'Associazione nazionale bersaglieri.

Qui sotto l'intervento del presidente della Regione Alberto Cirio.