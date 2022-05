Atletica: José Bencosme De Leon è tornato a brillare sui suoi 400hs

Al Meeting Internazionale di Savona di ieri 18 maggio si è consumato il ritorno in grande spolvero di José Bencosme De Leon sui suoi 400hs.

Neo-trentenne e neo tesserato per l’Avis Barletta, il cuneese si esprime in 49.29, a sette centesimi dal personale dopo cinque anni; senza contare che il crono alla gara di esordio gli vale il pass per i Campionati Europei di Monaco (15-21 agosto).

Alle sue spalle un’atleta di livello internazionale come l’irlandese Thomas Barr (49.53) già quarto a Rio e bronzo europeo a Berlino, a testimoniare la bontà della prova di Bencosme, secondo solo a Mario Lambrughi, primo in 48.99.