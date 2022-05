Il Fossano festeggia la salvezza, capitan Merlano saluta e si commuove: "Lascio una famiglia, qui emozioni speciali..." (VIDEO)

Il Fossano ha conquistato una splendida salvezza pareggiando per 2-2 contro l'RG Ticino (dopo i tempi supplementari) nello spareggio playout che metteva in palio l'ultimo posto nella prossima Serie D.

Partita epica quella del "Pochissimo", decisa da una punizione di Menabò a dieci minuti dal 120'.

Gioia incontenibile al fischio finale per un traguardo inseguito a lungo e portato a casa all'ultimo respiro.

Nel post partita Giorgio Merlano, capitano dei blues, non ha nascosto la propria commozione per il risultato ottenuto e per l'addio alla squadra (e molto probabilmente anche al calcio giocato), comunicato accanto al presidente Gianfranco Bessone.