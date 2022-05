Volley: il giorno dopo Macerata-Lpm Bam Mondovì...Ecco il video-servizio della Finale

E' il "the day after" del Puma! La Lpm Bam Mondovì ieri sera ha conosciuto l'amara delusione per la sconfitta in gara-3 della Finale Play-off, subita in casa della Cbf Balducci Macerata.

La sconfitta per 3-2, giunta al termine di un match equilibrato e incerto fino all'ultimo istante, ha finito per consegnare la promozione in A1 alle marchigiane di coach Luca Paniconi. Nel nostro video-servizio le immagini dei tifosi rossoblù e le interviste con l'allenatore Matteo Bibo Solforati e con la presidente Alessandra Fissolo: