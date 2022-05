Il generale Figliuolo è cittadino onorario di Fossano

Grande successo, venerdì 20 maggio, in piazza Castello a Fossano per la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al generale Francesco Paolo Figliuolo (assieme a quella a Milite Ignoto). Presenti, oltre allo stesso Figliuolo, le autorità civili e militari del territorio e la senatrice - e sottosegretario di Stato alla Difesa - Stefania Pucciarelli.



A consegnare la targa al generale - "attestato di stima e riconoscenza ,a testimonianza dell’encomiabile impegno profuso con dedizione e competenza" - il delegato ANIOC Provinciale Comm. Clemente Malvino e il delegato Regionale Gran Croce Carlo Varni, scortati con tanto di labaro dall’alfiere Mario Addivinola dal cav Giuseppe Chiapella e dal cav Roberto Gagna..



Nato a Potenza l’11 luglio 1961, Figliuolo è dal 26 dicembre 2021 al vertice del Comando operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa, e dal 1º marzo dello stesso anno allo scorso 31 marzo è stato commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.



La decisione di conferirgli la cittadinanza onoraria - che in provincia fa seguito a quella assegnatagli nell’ottobre scorso a Saluzzo - era stata presa con voto unanime del Consiglio comunale fossanese lo scorso 27 settembre, come segno di riconoscimento e gratitudine per il prezioso contributo da lui offerto nella lotta alla pandemia e per aver efficacemente organizzato la campagna di vaccinazione anti Covid.



In quella stessa occasione il sindaco fossanese Dario Tallone aveva ricordato i trascorsi in città del generale, che nella caserma Perotti divenne comandante del I Reggimento di Artiglieria da Montagna negli anni 2004-2005.