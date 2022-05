Cessione del quinto pensionati: scopri il prestito assicurato a tasso fisso

Trovare il prestito giusto per le proprie esigenze non è sempre facile e immediato, soprattutto per i pensionati.

Per questo in questo articolo vogliamo illustrati tutti i vantaggi del prestito assicurato a tasso fisso, ovvero la cessione del quinto, conosciuta anche come “prestito INPS” perché questo tipo di finanziamento viene erogato da banche e finanziarie indipendenti che hanno stipulato una convenzione proprio con l’INPS.

Cessione del quinto per pensionati

La Cessione del Quinto è un prestito unico nel suo genere e molto vantaggioso per le persone che hanno già raggiunto l’età pensionabile. Infatti, la rata di rimborso viene prelevata direttamente dalla pensione (in poche parole, ti sarà erogato solo l’importo della tua pensione al netto della rata concordata al momento della stipula del finanziamento)

Inclusa nella rata c’è inclusa la copertura assicurativa che si occupa di versare il debito residuo qualora, sfortunatamente, tu dovessi venire a mancare prima di aver terminato di pagare il prestito: nessun debito resta a carico dei tuoi eredi.

Cessione del quinto pensionati: qual è l’età massima per richiedere il prestito?

Inoltre, puoi richiedere il prestito fino a 85 d’età, a differenza del prestito personale che, oltre ad avere dei tassi più alti, generalmente non viene concesso agli anziani con facilità. L’unico requisito è che tu sia in buona salute, ovvero che tu non abbia gravi invalidità o patologie accertate.

Hai qualche patologia di lieve entità e non sai se puoi soddisfare i requisiti per la Cessione? Ti consigliamo di chiedere ugualmente il preventivo e di far valutare direttamente la tua situazione da un consulente specializzato.

La regola del quinto della pensione

Un’altra caratteristica della Cessione è che la rata di rimborso non può mai, per nessuna ragione, superare il quinto dell’importo netto della pensione. Questo perché la Cessione del Quinto è regolato da una specifica convenzione con l'Istituto Previdenziale INPS.

Il tasso rimane fisso per tutta la durata del finanziamento ed è molto vantaggioso, soprattutto se messo a paragone con quello del classico prestito personale. Questo è possibile grazie alla suddetta convenzione.

Tra gli altri vantaggi del prestito assicurato menzioniamo:

● la possibilità di estinguere il finanziamento, anche parzialmente, in qualsiasi momento e senza penali

● l’opportunità di rinnovare la cessione per ottenere ulteriore liquidità

● l’assenza del garante, che non viene mai richiesto

Come ottenere una simulazione di cessione del quinto per pensionati?

Il modo più semplice per richiedere una simulazione di Cessione del Quinto è contattare un Istituto di Credito e richiedere un preventivo, gratuito e senza impegno.

Sigla Credit, una delle TOP 10 aziende in Italia specializzate in questo tipo di prestito, ha messo appunto una procedura completamente digitale per erogare la Cessione del Quinto ai pensionati.

“Rendere la Cessione del Quinto sempre più accessibile, pur mantenendo una forte relazione con il cliente, è uno degli obiettivi su cui abbiamo lavorato costantemente, fino a digitalizzare completamente il nostro processo” racconta Jessica Pignaffo, Digital Specialist di Sigla Credit. “Oggi il nostro cliente può richiedere facilmente un preventivo online, definire la pratica confrontandosi con il consulente telefonico a lui dedicato e, infine, se lo desidera firmare il contratto online con il proprio SPID”.

Il preventivo più conveniente non sempre lo è davvero

Molti Istituti di Credito e comparatori di finanziamenti online forniscono preventivi approssimativi, basandosi su informazioni parziali o di cui non hanno accertato la veridicità. Questo comporta buone probabilità che la pratica venga respinta in fase di Istruttoria.

Sigla Credit, invece, formula sempre il preventivo di Cessione del Quinto basandosi su informazioni precise, chiedendo il cedolino della pensione, e di conseguenza, la proposta può essere a tutti gli effetti inviata in fase di Istruttoria e approvata così com’è.

Ti consigliamo, quindi, di verificare sempre che il preventivo sia elaborato DOPO l’invio della documentazione e che siano compresa nella rata tutte le spese, per evitare brutte sorprese dopo la firma del contratto.