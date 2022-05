FineCorkⓇ: il tappo innovativo, sostenibile e TCA free

la sua natura sostenibile : l’energia usata per la sua produzione deriva, infatti, da fonti rinnovabili che rendono il suo impatto sull’ambiente e sulla natura praticamente nullo;

la sua capacità di offrire sempre le massime prestazioni , in ogni fase del suo utilizzo, evitando di rilasciare polveri e frammenti durante la fase di imbottigliamento, garantendo una perfetta tappatura e favorendo una stappatura altrettanto ottimale;

l’assenza di contaminazioni da TCA, resa possibile grazie al “trattamento Genesis

Ⓡ

”, un processo innovativo sviluppato dal Sugherificio stesso che prevede l’utilizzo di corrente di vapore per depurare completamente la granina di sughero dalle sostanze che generano il “gusto di tappo”. In seguito al trattamento, i livelli di TCA riscontrati non superano i 0.5 ng/l.