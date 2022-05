Il gioco nel Metaverso: è già possibile!

L'industria del gioco è in piena espansione come mai prima d'ora e ha molti fan in tutta la popolazione. Non c'è quindi da stupirsi che gli sviluppatori di giochi di tutto il mondo lavorino costantemente alle innovazioni, mentre la tecnologia associata diventa sempre più sofisticata. Di conseguenza, il gioco non è più solo un passatempo per molti. Invece, ci sono molti giocatori appassionati che hanno acquisito una tale conoscenza ed esperienza con i videogiochi e i giochi online che è possibile fare soldi. Che si tratti di partecipare professionalmente ai giochi d'azzardo del casino digitale, di essere attivi sul mercato delle scommesse o di gestire un proprio canale su YouTube o Twitch. Inoltre, si svolgono innumerevoli campionati di gioco. Queste competizioni di e- sport , che si svolgono a livello nazionale e internazionale, comportano talvolta premi considerevoli.

Sempre più spesso i giochi che vi si svolgono sono ambientati nel metaverso e quindi seguono semplicemente la tendenza attuale del mondo dei giochi. Ma cosa c'è effettivamente dietro il metaverso e quanto sono avanzate le possibilità offerte da questa tecnologia?

Che cos'è esattamente il metaverso?

In sostanza, il metaverso è semplicemente un mondo digitale creato artificialmente e progettato secondo i desideri dello sviluppatore. Può essere del tutto simile al nostro ambiente esistente o completamente fittizio e portare con sé le proprie leggi individuali. La particolarità sta nell'utilizzo della tecnologia 3-D per creare uno spazio tridimensionale che sembra estremamente reale e viene quindi percepito in modo molto più intenso dall'utente.

Il Metaverso può quindi essere visto anche come una sorta di gigantesca piattaforma online dove si incontrano persone di tutto il mondo. È come se fossero tutti in un film senza fine, solo che non c'è un copione fisso. Poiché ogni partecipante al Metaverso può muoversi liberamente ed eseguire un'ampia varietà di azioni, il corso degli eventi è totalmente imprevedibile. Lo stesso vale per i giocatori stessi, perché sono rappresentati nel Metaverso sotto forma di avatar creato da loro stessi, cioè il loro io digitale. Anche questo può essere assemblato liberamente, senza quasi limiti all'immaginazione.

Può essere utilizzato per molti scopi, ad esempio per i social network o per organizzare riunioni realistiche via Internet. L'applicazione nei giochi è quindi solo una delle innumerevoli possibilità. Tuttavia, va detto che è proprio in questo ambito che si manifestano gli aspetti più affascinanti. Rispetto ai giochi per computer tradizionali, questo nuovo tipo di realtà virtuale vi porta molto più in profondità nell'azione. Questo si ottiene, ad esempio, ingannando i sensi della vista e dell'udito in modo tale da farci credere che stiamo realmente camminando in questo mondo puramente fittizio e che stiamo svolgendo determinati compiti.

Come è nato il fenomeno?

Per molto tempo, l'interesse per i giochi per computer si è concentrato sui giochi multigiocatore, ma ora la situazione è cambiata perché le opzioni creative del metaverso vanno semplicemente molte volte al di là di ciò che abbiamo conosciuto da allora.

Il tutto è diventato possibile solo con l'avvento della tecnologia blockchain, che è anche la base decisiva per l'esistenza di tutte le criptovalute. Negli ultimi anni sono state fatte così tante ricerche e lavori su questo tema che il sistema Metaverse viene già applicato con successo in innumerevoli settori, sia nell'industria che nella logistica. Non c'è dubbio che questa invenzione e tutte le tecnologie future basate su di essa continueranno a plasmare e cambiare il nostro mondo digitale.

Quali sono le attrezzature necessarie?

Per vivere al meglio il Metaverso, sono necessari accessori tecnici speciali . Questi includono uno speciale auricolare dotato di potenti cuffie e un paio di occhiali. Questi coprono la metà superiore del viso dell'utente in modo impermeabile alla luce e sono dotati di due schermi separati per realizzare l'impressione tridimensionale. D'altra parte, è necessario un controller altamente sensibile o addirittura guanti specifici. Questi trasferiscono i movimenti dell'utente dalla vita reale al metaverso, in modo che anche l'avatar dell'utente possa afferrare o combattere, ad esempio. Inoltre, registrano ogni giro o passo in avanti. Sul mercato esistono persino tapis roulant collegati alla tecnologia. Questi rilevano il movimento di camminata del giocatore, compresa la sua velocità effettiva, e lo trasmettono in una frazione di secondo alla partita appena giocata.

Quali sono le possibilità offerte dal gioco?

Grazie alle sofisticate attrezzature, il giocatore può sperimentare il Metaverso su diversi livelli. Da un lato, grazie agli occhiali speciali, ha davanti a sé uno spazio digitale, che può vedere da una prospettiva a 360 gradi e che diventa così tangibile da essere difficilmente distinguibile dalla realtà. Gli stimoli acustici fanno sì che si percepiscano suoni o voci da vicino o da lontano e che si possano quindi classificare localmente, proprio come nella vita reale.

Il proprio avatar può quindi esplorare il proprio universo, vivere avventure, incontrare altri avatar, comunicare con loro e instaurare relazioni reciproche. Può gradualmente costruirsi una vita reale, guadagnare soldi, comprare cose, cercare un partner e così via.

Per esagerare, questo rende possibile vivere in una seconda pelle su una seconda terra, il che rende il tutto ancora più attraente per molti giocatori. Si può e si deve dare libero sfogo alla propria creatività, perché in questo modo si creano sempre nuove connessioni e il rispettivo metaverso cresce, per così dire, con ogni attività che vi si svolge. Così, in essa nascono nuovi abitanti, c'è un'economia esistente con tutte le sue sfide e opportunità illimitate di sperimentare. Le aziende del metaverso sviluppano nuovi prodotti digitali e li rivendono ad altri avatar del proprio universo, intrecciando irrevocabilmente tutto.

E non solo, perché spesso il metaverso è uno spazio deliberatamente progettato lontano dalla realtà. Così potrete anche incontrare mostri e nemici sopraffini, attraversare nuovi habitat e continenti stranieri e immergervi in fantastici mondi paralleli. L'aspetto entusiasmante per i giocatori, naturalmente, è che la vita nel metaverso continua per tutti i partecipanti, anche se si stacca la spina per un po'. Così continua a cambiare, senza inizio né fine.