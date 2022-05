Nuove imprese legate all'outdoor: dal GAL Mongioie un premio di 35.000 euro a fondo perduto per chi le attiva

L’8 aprile 2022 è stato pubblicato un nuovo Bando che offre ancora l’opportunità di una premialità di 35.000 euro a chi intenda, oggi, attivare una nuova impresa.



La nuova impresa dovrà contribuire a migliorare l’offerta nell’ambito del TURISMO outdoor, sostenendo investimenti per la creazione di una rete di servizi per la fruizione delle risorse paesaggistiche, storico-architettoniche, produttive del territorio, funzionali agli itinerari di cui alle op. 7.5.1 del P.S.R. della Regione Piemonte, 7.5.2 del P.S.L. del G.A.L Mongioie e soprattutto alla recente realizzazione del Progetto G.A.L. Mongioie e-bike cluster nature, tours&trails.



Gli aspiranti imprenditori dovranno presentare un business-plan, validato dagli Sportelli della Creazione d’Impresa Regionali (MIP) ed un Piano Aziendale che descriva in modo completo ed esaustivo il progetto di nuova impresa.



Il Bando è riservato a nuovi imprenditori che intendono creare una nuova attività nel settore dei “servizi al turista” ed in particolare ai bikers dei 138 itinerari ciclo-escursionistici del G.A.L. Mongioie e-bike cluster nature, tours&trails:

- persone fisiche che avviano una nuova attività con sede operativa nel territorio del 46 Comuni del G.A.L. Mongioie: disoccupati, inattivi (persone che non sono attualmente occupate e non sono alla ricerca attiva di lavoro), occupati - di età compresa tra i 18 e i 61 anni, che intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo collegata al turismo rurale, con sede operativa nell’area del GAL Mongioie

- microimprese non agricole di recente costituzione costituite da un massimo di 180 giorni - farà fede la data di iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio - al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando che non abbiano seguito o concluso positivamente il percorso di assistenza ex ante del Programma Mip



Il Bando è disponibile sul sito internet del G.A.L. www.galmongioie.it, nella sezione “Bandi e avvisi”. Gli uffici del G.A.L. sono a disposizione per informazioni e chiarimenti all'indirizzo email info@galmongioie.it.



Le domande di sostegno, per la partecipazione a questo Bando, devono pervenire al G.A.L. Mongioie entro le ore 12 di lunedì 31 ottobre.