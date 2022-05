Quanto vale Osmhen: il Napoli fissa il prezzo

Il valore di mercato di Osimhen è alle stelle! Come riferito dal quotidiano britannico The Sun, il Napoli ha fissato il prezzo per la cessione di Osimhen sui 100 milioni di euro. Victor Osimhen, l’attaccante di nazionalità nigeriana, essendo in questa stagione uno dei migliori della rosa di Luciano Spalletti, ha attaccato gli occhi di molti club europei. Grazie alla sua potenza, velocità, fisico e tecnica, è considerato anche una grandissima promessa del calcio africano e non solo. Finora parliamo dei quindici gol spalmati in 1773 minuti che decisamente bastano per chiamarlo stella. Nonostante tante partite saltate per colpa di infortuni e positività al Covid, possiamo ritenere ottima la stagione di Osimhen al Napoli fino a questo momento. A marzo Victor Osimhen è stato nominato dai tifosi partenopei il giocatore del mese. Nel mese di marzo, il nigeriano è riuscito a risolvere ben 2 partite mettendo a segno quattro reti: parliamo di due incontr Verona-Napoli e Napoli-Udinese, concluse entrambe sul risultato di 2-1 per gli azzurri.

I movimento del calciatore nigeriano sono osservati da tempo da tanti top club inglesi, tra cui Newcastle che non giocherà in Europa, ma ha tante risorse finanziarie da investire. Cento milioni, li ha offerti proprio Newcastle a gennaio. Lo conferma anche Sky Sport che non ha dubbi sulla situazione futura del nigeriano. Lo ritiene il giocatore con il valore di mercato per il Napoli non inferiore ai cento milioni di dollari. E sono i soldi che potrebbero arrivare dai club della Premier, cioè Newcastle, Arsenal o Manchester United.

Per gli azzurri che hanno speso per lui circa 70 milioni di euro due stagioni fa, si tratterebbe di una plusvalenza importante ed il club sta lavorando alla sua successione già da dicembre dell’anno scorso.

Che cifra potrebbe convincere il Napoli?

Osimhen è stato portato al Napoli nell’estate del 2020 per la cifra di quasi ciqnuanta milioni di euro. Non ci sono in questo momento le aspettative esatte dalla Premier. È, però, ancora troppo presto per presentarle. L’Inghilterra resta un mercato di prima fascia. Quando parlo di offerta importante e irrinunciabile per Osimhen intendo offerte da 150 milioni. E a quel punto, i cento milioni che il Newcastle ha offerto a gennaio diventano la base di partenza per un’asta a cui parteciperà anche l’Arsenal. Ma il Manchester United è davanti. I seguaci delle scommesse sportive sottolineano che Victor Osimhen, il giocatore del Napoli, non ha mai fatto gol alle big del campionato italiano.