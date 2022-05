Sesso e tecnologia, il lavoro della camgirl unito alla realtà virtuale

La pandemia ha rivoluzionato il rapporto con l’altro, ma c’è chi ha deciso di reinventarsi rivoluzionando la concezione di coppia, in particolare dell’intimità. Le restrizioni hanno imposto a tanti partner di dover creare un nuovo modo per fare del buon sesso pur non essendo vicini fisicamente. Viviamo nel XXIesimo secolo e la tecnologia ci ha dato una grossa mano d’aiuto.

La tecnologia e il sesso

È complicato concepire la grande possibilità di interazione che può offrire un semplice display. Si è sempre stati abituati ad utilizzare lo schermo per masturbarsi, per vivere quel momento di passione in solitaria. In realtà, anche tramite lo schermo si può vivere un’esperienza erotica unica e soddisfacente.

Quindi, perché fermarsi ad utilizzare semplicemente il proprio smartphone? Il mondo tecnologico offre tanti altri strumenti che possono rendere il sesso in cam un’esperienza irripetibile per esprimere se stessi, disinibendo e dando la possibilità di realizzare le proprie fantasie. Corre in aiuto la realtà virtuale.

Cos’è la realtà virtuale?

È la simulazione della realtà tramite l’utilizzo di computer e di interfacce appositamente sviluppate. Attenzione, per “simulazione” ci si riferisce solo alla riproduzione della situazione; le emozioni, le sensazioni saranno reali. Si potrà ricreare un’ambientazione di tutti i tipi, a seconda del gradimento, grazie all’utilizzo di apposite periferiche.

Il visore o dei semplici occhialini renderanno chi è dall’altra parte molto più vicino di quanto si pensi. Il mondo attorno viene annullato, in quel momento si è un tutt’uno con l’altro che si potrà sentire nonostante la lontananza.

La situazione risulterà più coinvolgente grazie a degli appositi auricolari progettati appositamente per rendere il suono della voce più intrigante. Anche i timpani verranno stimolanti per chi preferisce il cosiddetto “sesso parlato”. Il tocco di classe arriva quando si indossano i guanti che renderanno il movimento sciolto, disinvolto e interessante.

Da precisare che la realtà virtuale non vuole sostituire il sesso come è sempre stato concepito dall’alba dei tempi, ma offrire una diversa e nuova esperienza a chi ha voglia di sperimentare, oppure a chi ha intenzione di essere dall’altra parte dello schermo con l’intento di intrattenere online come opportunità di espandere i propri guadagni, come ad esempio tutte le ragazze che stanno pensando di avviare un business online con le webcam erotiche.

Webcam erotiche e camgirl

Per tutte le donne che vogliono sia guadagnare ma anche fare un lavoro che le soddisfi, offrire uno spettacolo live in cam per intrattenere gli adulti può essere la soluzione ottimale. Servono pochi strumenti per diventare una camgirl: un computer, una webcam, un arsenale di sex toys e tanta originalità e passione. Utilizzare il proprio corpo per fare soldi e dare piacere e godimento, può essere un arricchimento personale anche in termini di autostima.

Questo mondo non richiede canoni fisici specifici, l’importante è la scelta del sito per offrire a quel tipo di pubblico determinate mansioni in linea con ciò che ci si aspetta. Le camgirl hanno la possibilità di creare da 0 la propria attività online, pensata in base alle proprie esigenze, e può diventare anche la prima fonte di guadagno.

Si possono impostare delle tariffe ben specifiche, quindi il cliente che entrerà nella chat room, pagherà in base al prezzo imposto oppure, per avere un tornaconto monetario superiore, si potrebbe optare per una cam2cam, quindi una cam erotica solo con un cliente, privata. E se in questa occasione si utilizzasse la realtà virtuale, il compenso potrebbe essere maggiore. Si può anche offrire un servizio di coppia per ottenere maggiori visualizzazioni, è un tipo di pratica apprezzata dal pubblico.