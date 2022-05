A Neive il Mercatino nel Borgo con “Un libro da consigliare”

Domenica 29 maggio va in scena il terzo appuntamento del “Mercatino nel Borgo di Neive”, una nuova occasione per vivere l’affascinante atmosfera offerta dal borgo antico di Neive, uno dei più belli d’Italia, con le sue mostre d’arte, le preziose opere architettoniche e le eccellenze dell’enogastronomia da gustare.

In particolare, questa terza edizione è dedicata anche ai libri, ulteriore valore aggiunto a questo evento che si ripete ogni mese. Il tema di domenica è infatti “Un libro da consigliare” quindi, oltre alle consuete bancarelle di artigianato e di prodotti tipici, dalle ore 11 alle 16 sono in programma diverse letture animate per i bimbi da 3 a 8 anni, una speciale apertura della biblioteca e la presentazione del libro “lunavento, tredici passi fino a qui” di Bruno Penna, nell’incontro con l’autore in una nuova tappa del “lunavento tour”.

Nella giornata, non mancherà la possibilità di passeggiare tra i vigneti degustando i vini del territorio.

Info visitatori: Ufficio Turistico di Neive tel. 339.7734987. Info espositori: Marina Ferrero tel. 347.1211148.