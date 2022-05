Al centro culturale Ambrosino di Peveragno lo spettacolo "I suoi raggi arriveranno fin qui"

”I suoi raggi arriveranno anche qui” è il titolo della trasposizione teatrale, in programma per venerdì 27 maggio, alle 20,45, nel cortile del Centro Culturale Ambrosino (via Vittorio Bersezio 22 Peveragno), di alcuni tratti della vita e del pensiero di Giovanni Giorgis.

Don Giorgis è peveragnese illustre, deceduto novantenne il 6 agosto 2015, prete, appassionato studioso e instancabile divulgatore della Bibbia, docente di Sacra Scrittura a Mondovì e a Torino dal 1951 al 1985, rifondatore dello scoutismo monregalese soppresso dal fascismo negli anni Venti del secolo scorso, parroco per oltre vent’anni a Prato Nevoso.