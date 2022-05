Alba: una donazione a “La Collina degli Elfi” dai maratoneti albesi del Club 42,195

Una somma di mille euro che il gruppo di corridori ha voluto donare quest’anno all’associazione che gestisce un centro di recupero psicofisico per bambini malati di cancro e per le loro famiglie, all’interno dell’ex-convento dei padri della dottrina cristiana a Govone.



Presenti alla consegna, l’assessore comunale alle Manifestazioni ed il consigliere delegato allo Sport che ha ringraziato i maratoneti del Club 42,195 sottolineando l’importanza di questo grande gesto di solidarietà verso un’associazione che si occupa di bambini con problemi di salute.



«Ringrazio il Club 42,195 per questa donazione», ha detto Mauro Drocco consigliere de “La Collina degli Elfi” che ha parlato anche delle numerose iniziative in atto in questo periodo, tra cui la gestione di una nuova parte dell’ex convento dove abitava padre Remo Raspino (scomparso un anno fa), concessa all’associazione recentemente.