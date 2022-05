Aperitivo elettorale nell'area della stazione per Denis Scotti, candidato a Cuneo con Fratelli d'Italia

Denis Scotti, 38enne operaio specializzato alla Merlo, è candidato a consigliere provinciale con Fratelli d'Italia a Cuneo.

Era già candidato cinque anni fa. Ora ci riprova, in un contesto completamente diverso. Stando ai sondaggi, Fratelli d'Italia è il primo partito in Italia per consensi. "Ci viene riconosciuta la coerenza", evidenzia Scotti, che è anche presidente provinciale del Comitato 10 febbraio, nato per onorare e ricordare i martiri delle Foibe. "Cuneo è l'unico Comune che non ha dedicato loro uno spazio. Rimedieremo", evidenzia ancora il candidato.

Corso Giolitti sarà uno dei temi sui quali si impegnerà maggiormente, in caso di elezione. "Il primo appuntamento elettorale sarà al Bar Fontana, nel piazzale della stazione. Voglio iniziare da lì, simbolicamente, perché quella zona merita di essere riqualificata. Non solo sistemando i marciapiedi, ma fecendo sentire sicuro chi ci vive. Con me ci saranno Franco Civallero, il candidato sindaco che sosteniamo, Paolo Bongioanni, consigliere regionale e il presidente regionale di Confartigianato Giorgio Felici, molto attento alla tematica di questa zona della città".

Appuntamento alle 18, dunque, venerdì 27 maggio, al Bar Fontana di piazzale della Libertà, per l'aperitivo elettorale con Denis Scotti.