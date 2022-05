Franco Civallero sul Raduno dei Bersaglieri: "Per me un vero orgoglio"

Fino a qualche settimana fa segretario generale del Comitato organizzatore del raduno Nazionale dei Bersaglieri, il candidato Sindaco di Cuneo Franco Civallero si è adoperato nell'ultimo anno per la buona riuscita dell'evento e si dichiara soddisfatto per la riuscita della manifestazione, conclusasi nella giornata di ieri (22 maggio).



"Per me è un vero orgoglio questo raduno - commenta Civallero - voglio quindi ringraziare tutte le autorità che ci hanno supportato, l'associazione Nazionale Bersaglieri, così come tutti i volontari coinvolti. Voglio chiudere poi questo bellissimo fine settimana con un motto caro a tutti i Bersaglieri 'Maiora viribus audere' e a tutti loro un arrivederci nella nostra bellissima Cuneo".