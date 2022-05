E' il consigliere comunale Massimo Garnero, fratello della senatrice Daniela Garnero Santanchè, a guidare la lista di Fratelli d’Italia in appoggio al candidato sindaco Franco Civallero.

Già consigliere capogruppo per FDI per cinque anni, Garnero evidenzia come Cuneo sia degradata. Poca sicurezza e poca attenzione al piccolo commercio.

Parla ancora di turismo, della perdita di varie manifestazione, tra tutte la Grande Fiera d'Estate.