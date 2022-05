“Una campagna di ascolto” per il candidato a sindaco di Savigliano Gianfranco Saglione

La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo. Confronti fra candidati, iniziative mirate come quelle che hanno coinvolto i più giovani e incontri tematici che si stanno susseguendo a ritmo serrato.

In questo contesto non si arresta la campagna di ascolto del candidato sindaco di Savigliano Gianfranco SAGLIONE, insieme ai candidati consiglieri comunali delle quattro liste in appoggio alla sua candidatura: Savigliano Domani, Partito Democratico, Impegno per Savigliano e Innovazione per Savigliano.

La settimana si aprirà con un incontro nel quartiere Vernetta, martedì 24 maggio dalle ore 18 presso i giardini di via S. Pellico, per poi proseguire nel borgo San Giovanni presso i giardini Clemente Rebora, davanti alla Schiaparelli, giovedì 26 maggio sempre dalle ore 18.

Venerdì 27 maggio al mattino ci sarà il consueto banchetto in piazza Santarosa, mentre sabato 28 maggio dalle ore 17 in piazza Santarosa ci sarà l’incontro con i residenti del Centro Storico. Domenica 29 maggio al mattino dopo le 10.30 ci sarà l’incontro presso la bocciofila di Levaldigi con i frazionisti.

La settimana successiva inizierà con un duplice incontro, martedì 31 maggio, prima alle 18 presso il quartiere di San Giacomo, dal campetto di calcio nei pressi della Chiesa della Madonna della Neve, e alla sera, alle 21, l’incontro alla Sanità, presso il salone frazionale.

Un incontro tematico molto interessante, su scuola e formazione, è in programma lunedì 30 maggio alle ore 18 presso lo speaker corner che si trova in centro al Parco Graneris.

Una campagna di ascolto impegnativa ma che sarà certamente fruttuosa. Gianfranco Saglione e i candidati della coalizione vi aspettano! Tutte le informazioni sugli eventi si possono trovare sul sito www.saglionesindaco.it.