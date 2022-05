"Una scuola bene comune": dibattito pubblico di Cuneo Per i Beni Comuni

"Nessuno parla di scuola.

Il mondo scuola è un ambiente complesso che tocca tutte le fasce d'età e diverse professioni ma nelle elezioni comunali sembra che questo mondo non esista.

Come gruppo di Cuneo per i Beni comuni abbiamo da sempre un'attenzione particolare a questo settore della società e per questo abbiamo raccolto idee, proposte e speranze che abbiamo racchiuso in un manifesto di 10 punti chiamato: "Una scuola bene comune".

Il manifesto verrà approfondito in un incontro lunedì 30 Maggio alle 20,45 nel salone del Tomasini in Via Bersezio 2.

Ecco i 10 punti:

1. Una scuola pubblica e laica, una scuola di tutti, in cui ognuno possa sentirsi non solo accettato ma valorizzato nella propria unicita'.