Un nuovo successo per il Torino FD: titolo prestigioso per i portacolori AIDO

Esser portacolori AIDO indubbiamente porta fortuna visto che nelle varie discipline sportive davvero tanti, ripetuti e costanti sono i successi ottenuti dalle varie società che nelle differenti discipline sportive stanno mietendo risultati di grande prestigio.



In quest'occasione il simbolo espressione di vita dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule è legato al Torino FD di Mister Michele Del Vecchio che ad Alessandria si è laureata Campione Regionale 2022.



Con la memoria che porta il ricordo del titolo di Campioni d'Italia ottenuto nel 2021 a Jesolo, i granata festeggiati Venerdì scorso allo stadio sotto la curva "maratona", conquistano questo nuovo e prestigioso titolo che apre le porte alla fase del campionato che si disputerà il 18 Giugno a Novara per stabilire chi primeggerà tra le formazioni del nord d'Italia.



"Siamo davvero contenti per un titolo che indubbiamente premia il tanto impegno e le non poche fatiche che dobbiamo necessariamente esprimere per permanere in quella forma che ci ha consentito questo nuovo e di certo ambito titolo" - dice il capitano del Torino FD Alessandro Genta a cui fà eco il Presidente dei “granata” Claudio Girardi - "Questo positivo risultato vogliamo regalarlo ad AIDO, ma anche e soprattutto ai tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto".



"Da "vecchio "cuore granata" sono orgoglioso nel potere nuovamente vedere il Torino FD ottenere un risultato che ci onora e che indubbiamente rende merito ed immagine alla nostra realtà associativa" dice visibilmente soddisfatto il Presidente AIDO Piemonte Valter Mione - "Sapere che sulla "Granda", terra natia del Torino FD, abbiamo "uno squadrone" nonostante la loro diversa abilità, non può che esser d'insegnamento, di sprono, di stimolo e di esempio a tutti noi che lavoriamo per il "dono" - conclude il Presidente AIDO Sezione Provinciale di Cuneo Gianfranco Vergnano.