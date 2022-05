Atletica: Roata Chiusani, tre titoli regionali ad Alessandria

Gli atleti del Roata Chiusani, accompagnati dal tecnico Fabio Milano, rientrano dalla trasferta di Alessandria del 21/22 maggio per i Campionati Regionali Assoluti, con 3 titoli regionali individuali, ottimi piazzamenti e riscontri cronometrici.

Titolo regionale assoluto e vittoria nei 110hs per Andy Gatto, con il crono di 15"01 ,viziato dal forte vento contrario.

Titolo regionale juniores per Vincenzo Matarazzo nei 1500m col nuovo PB 4'00"60, con il quale ottiene il minimo per partecipare ai Campionati Italiani Juniores di Rieti in calendario il 9/10 Luglio.

Campione regionale anche Alessandro Massa che, nel salto in alto Promesse, supera 1,94m, ottenendo il minimo per i Campionati Italiani Promesse in programma a Firenze l’11 e il 12 Giugno.

Molto bene Giorgia Ghibaudo, seconda Juniores e terza Assoluta nei 400hs che centra il minimo per i Campionati Italiani Juniores chiudendo la prova in 1'06"70 . Doppio secondo posto Assoluto per Allassane Diallo sia nei 400 piani che nei 400hs. Secondo posto Juniores e terzo assoluto nel getto del peso per Edoardo Sanfelici col nuovo PB 11,85m.