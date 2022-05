Campionati studenteschi: Alba si qualifica alle finali nazionali di badminton

Si sono svolte ad Alba le finali regionali valide per la qualificazione ai campionati nazionali studenteschi 2022. Organizzati in modo impeccabile dall’ufficio educazione fisica diretto dal professor Marcello Strizzi, in collaborazione con la Scuola “Polo” del Liceo “Da Vinci" di Alba e le delegazioni regionali e provinciali della Federazione Italiana Badminton dirette dal professor Antonio De Pasquale e da Ezio Bossati.



Per le Scuole Medie ha vinto la Scuola di Novara allenata dal professor Alberto Cavanna; al secondo posto in rappresentanza della provincia di Cuneo si è classificata la Scuola Media di Bra 1 allenata dal professor Gaetano Filippone.



Nella categoria Allievi hanno prevalso per provincia di Alessandria i ragazzi del Liceo "Amaldi" di Novi Ligure; al secondo posto, dopo un combattutissimo spareggio, la Scuola Enologica di Alba.



Per le Allieve ha dominato nettamente il quartetto di Alba del Liceo Scientifico “Cocito” composto da Giulia Marengo, Arianna Pecchenino, Petra Feciale e Sofia Protto seguito dalle professoresse Luisella Fenocchio e Maria Laura Cicogna.



Nella categoria Juniores il torneo individuale ha piazzato ai primi due posti gli albesi, ancora del “Cocito” Giuseppe Monchiero e Jakub Boero.